Saúde em destaque: Campanha 'Julho Amarelo' em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Coordenadoria de Serviços Especializados/IST, promoverá a partir do dia 12 deste mês a campanha 'Julho Amarelo', que envolverá ações de acolhimento, informação, estatística, controle e distribuição de insumos e medicamentos com o intuito de promover o bem-estar das pessoas portadoras de infecções sexualmente transmissíveis (IST). As ações serão realizadas em todas as unidades básicas de saúde, com a aplicação de testes rápidos. Caso o resultado seja positivo, o paciente será encaminhado, com sigilo garantido, para tratamento nos Serviços de Assistência Especializada (SAE).

