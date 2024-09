Momento MT |Do R7

Scheila Carvalho revela mudança no visual e surpreende fãs A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho, de 50 anos, compartilhou nas suas redes sociais o procedimento que decidiu realizar...

A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho, de 50 anos, compartilhou nas suas redes sociais o procedimento que decidiu realizar para retirar o ácido hialurônico de seu rosto com o objetivo de “recuperar a naturalidade do olhar” dela e ter traços faciais mais naturais.

