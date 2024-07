Secel oferece curso gratuito de Planejamento Esportivo em MT

Profissionais de educação física de todo o Estado podem participar gratuitamente do curso “Planejamento esportivo em longo prazo - da especialização à excelência esportiva”, que ocorrerá a partir deste mês em diferentes municípios mato-grossenses. A capacitação é oferecida pela Escola de Formação em Esporte e Lazer, um programa de qualificação implantado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

