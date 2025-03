Secel publica relação de pendências documentais para técnicos inscritos em edital do projeto OlimpusMT

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou, nesta segunda-feira (10.3), a relação de pendências documentais do edital Bolsa Técnico. Prevista no cronograma, a publicação notifica quais são os documentos pendentes aos treinadores inscritos na seleção pública que integra o projeto OlimpusMT do Governo de Mato Grosso.

