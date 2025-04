Seciteci e Federação das Indústrias discutem desafios para desenvolvimento do Estado O Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec, recebeu visita do presidente da Federação das Indústrias...

O Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Allan Kardec, recebeu visita do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Silvio Rangel, que estava acompanhado da diretora do Movimento Mato Grosso Competitivo (MMTC), Vanessa Gasch. O encontro serviu para discutir estudo que ainda será divulgado e analisa desafios para crescimento da economia estadual. “A Seciteci já tem uma parceria antiga com a Fiemt no campo da educação profissional e tecnológica e agora estamos discutindo esse tema tão importante que reflete diretamente na elaboração das políticas públicas”, afirma Allan.

