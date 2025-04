Seciteci participa de comemoração dos 30 anos Unemat em Tangará A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio do secretário Allan Kardec, participou nesta quarta-feira... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h06 ) twitter

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio do secretário Allan Kardec, participou nesta quarta-feira (02.4) da comemoração dos 30 anos do campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Tangará da Serra. Ele foi ao evento acompanhado da reitora Vera Maquêa.

