Secretaria de Saúde estadual realiza duas captações de órgãos em Cuiabá

A Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizou, no sábado e domingo (20 e 21.07), dois processos de captação de órgãos no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Com a solidariedade da família de dois doadores, cinco pacientes de três outros estados terão novas chances de vida.

