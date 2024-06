Secretaria Municipal de Saúde convoca médicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS publicou na Gazeta Municipal nº 892, desta terça-feira (25) (págs. 12 a 15), a convocação dos médicos aprovados no Processo de Seleção Simplificada Nº 001/2024. Os candidatos convocados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua General Aníbal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I, CEP nº 78043-268, a partir de 26 de junho de 2024, munidos dos documentos descritos no Item 6.2 do Edital do Processo de Seleção Simplificada nº 01-2024/SMS. Além disso, podem ser solicitados documentos complementares conforme o Item 6.3 do Edital. Veja a lista de convocados aqui.

