Secretaria Municipal de Saúde promove 12º Mutirão de consultas do CEM Coxipó no próximo sábado (20) No próximo sábado (20), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará o 12º Mutirão de Consultas do CEM Coxipó, das 7h às 16h....

No próximo sábado (20), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará o 12º Mutirão de Consultas do CEM Coxipó, das 7h às 16h. Os atendimentos serão feitos no Bloco 03 e no Bloco Silva Freire, contemplando 126 pacientes com consultas nas especialidades de Cardiologia Adulto, Ginecologia, Pneumologia Adulto, Endocrinologia, Ortopedia (ombro), Urologia e Otorrinolaringologia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.