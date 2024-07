Secretário da SEDEC elogia programa idealizado pela primeira-dama de MT e anuncia autorização do plano de visitação para aldeia em Juína Na cerimônia de assinatura do Termo de Adesão do Programa SER Família Mulher, nesta quarta-feira (17.07), no município de Juína,...

Na cerimônia de assinatura do Termo de Adesão do Programa SER Família Mulher, nesta quarta-feira (17.07), no município de Juína, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de MT (SEDEC), César Miranda, destacou a atuação do Governo do Estado e salientou a contribuição do programa SER Família Mulher, idealizado pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, no combate à violência doméstica.

