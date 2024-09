Seduc brilha em Nova York com prêmios do Google A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recebeu os prêmios “Impact Project” e “Leaders Choice” do Google, em reconhecimento por...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recebeu os prêmios “Impact Project” e “Leaders Choice” do Google, em reconhecimento por suas políticas e ações educacionais no ensino e na aprendizagem, no evento Google for Education Leader Series 2024 para a América Latina e Caribe, realizado na cidade de Nova York (EUA), de 9 a 11 de setembro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.