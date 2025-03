Momento MT |Do R7

Seduc prorroga prazo para realização de inscrição no Pré-Enem Digit@l 2025 A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) prorrogou até 04 de abril as inscrições para o Pré-Enem Digit@l MT, curso preparatório...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) prorrogou até 04 de abril as inscrições para o Pré-Enem Digit@l MT, curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. As inscrições devem ser feitas de forma online – clique aqui.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as novidades e detalhes do Pré-Enem Digit@l 2025!

Leia Mais em Momento MT: