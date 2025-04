Sefaz realiza Workshop de Reforma Tributária em parceria com a AMM A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz), em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), realiza...

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz), em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), realiza entre os dias 29 e 30 de abril o Workshop de Reforma Tributária – IBS, em Cuiabá. A programação terá início às 8h, com a participação do secretário de Fazenda, Rogério Gallo, e do presidente da AMM, Leonardo Bortolin, além de prefeitos, secretários de Finanças e equipes das áreas de Administração Tributária, Financeira e Contábil dos 142 municípios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: