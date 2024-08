Segunda Auditoria No Porto Do Açu Avisa Sobre Segurança Rio de Janeiro/RJ. Nesta terça-feira, 27/8, a Cesportos/RJ realizou a segunda auditoria em prol da Segurança Portuária e do cumprimento...

Rio de Janeiro/RJ. Nesta terça-feira, 27/8, a Cesportos/RJ realizou a segunda auditoria em prol da Segurança Portuária e do cumprimento do ISPS CODE, na instalação portuária Ferroport, localizada no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ. O colegiado regional, composto pela Marinha do Brasil, Antaq e Docas RJ, também esteve presente durante a vistoria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.