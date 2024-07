Momento MT |Do R7

Segunda mulher é encontrada dentro de cobra píton na Indonésia em um mês

Mulher foi encontrada dentro de cobra na floresta

Um incidente chocante ocorreu na vila de Siteba, na província de Sulawesi do Sul, Indonésia, nesta quarta-feira (3). Uma mulher identificada como Siriati, de 36 anos, desapareceu depois de sair de casa na terça-feira (2) para comprar remédios para seu filho doente. Este é o segundo caso do tipo em menos de um mês que uma cobra devora uma mulher no país.

