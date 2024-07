Momento MT |Do R7

Segurança em Duas Rodas: Cuidados Essenciais para Motociclistas Em 2024, Concessionária registrou queda de 30% no número de mortes, mas comportamento do condutor ainda preocupa. Associada à liberdade...

Em 2024, Concessionária registrou queda de 30% no número de mortes, mas comportamento do condutor ainda preocupa. Associada à liberdade e à adrenalina, as motocicletas também são consideradas o tipo de veículo mais perigoso e que exigem um cuidado excepcional de quem opta por esse meio de transporte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.