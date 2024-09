Segurança em Foco: Bombeiros Ensinaram Uso de Extintores no IFMT O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou uma palestra sobre o uso de extintores de incêndio e hidrantes para os... Momento MT|Do R7 07/09/2024 - 18h11 (Atualizado em 07/09/2024 - 18h11 ) ‌



O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou uma palestra sobre o uso de extintores de incêndio e hidrantes para os alunos do curso Técnico em Manutenção Aeronáutica do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) em Primavera do Leste (a 238 km de Cuiabá). O evento foi promovido na noite desta quinta-feira (05.09) no campus do Instituto.

