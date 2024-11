Segurança no trânsito: Detran-MT promove ações educativas em Nova Mutum A equipe da Coordenadoria de Ações Educativas do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realiza uma série de...

A equipe da Coordenadoria de Ações Educativas do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) realiza uma série de atividades educativas, em Nova Mutum, com foco na divulgação da campanha 2024 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) – “Paz no trânsito começa por você!”.

