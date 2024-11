Segurança reforçada para o segundo turno em Cuiabá O segundo turno da eleição municipal em Cuiabá, que acontece no próximo domingo (28.10), contará com um reforço de cerca de 500 policiais...

O segundo turno da eleição municipal em Cuiabá, que acontece no próximo domingo (28.10), contará com um reforço de cerca de 500 policiais civis, militares e bombeiros, além de 1.700 câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT, para as ações de fiscalização, conforme planejamento elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

