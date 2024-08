Seguro Rural: A Salvação dos Produtores em Tempos de Crise Climática No último ano, a seca extrema trouxe prejuízos que serão vistos agora já na safra 23/24. Segundo previsão do Instituto Mato-grossense...

No último ano, a seca extrema trouxe prejuízos que serão vistos agora já na safra 23/24. Segundo previsão do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), apenas na soja, a diminuição da colheita será de mais de 15% em comparação com o ciclo anterior. Para driblar cenários como esse, no entanto, os produtores rurais podem utilizar alternativas como os chamados seguros agrícolas.

