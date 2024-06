Seleção Brasileira em busca do 10º título da Copa América

A Seleção Brasileira começa na noite desta segunda-feira (24) a campanha em busca do seu 10º título da Copa América. O Brasil estreia na competição continental enfrentando a Costa Rica, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, nos arredores de Los Angeles. A Copa América 2024 é a maior edição do torneio de seleções mais antigo do mundo, contando com a participação de 16 seleções (dez da Conmebol e seis da Concacaf).

