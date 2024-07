Sema apresenta inovações do CAR Digital em palestra no Fórum das Cadeias Produtivas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) participou da abertura da 5ª edição do ‘Fórum das Cadeias Produtivas’, apresentando a palestra "CAR Digital: Inovação e Tecnologia na Regularização Ambiental de MT". A secretária Mauren Lazzaretti destacou a agilidade proporcionada pelo Cadastro Ambiental Rural com a implementação do CAR Digital, promovendo análise automatizada das geometrias do CAR com cruzamento em bases de dados geoespaciais, sem intervenção humana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.