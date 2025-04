Sema realiza auditoria em procedimentos que resultaram na inutilização de equipamentos e máquinas

Momento MT |Do R7

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, anunciou nesta quarta-feira (02.4) a realização de auditoria interna na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) para levantamento e análise de todos os procedimentos com autos de infração lavrados nos dois últimos anos, que resultaram na inutilização de máquinas utilizadas para a prática de ilícitos ambientais. A auditoria será desenvolvida em parceria com a Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: