Semana do Agricultor: Ação Inovadora para o Agronegócio em MT Em comemoração ao Dia do Agricultor, celebrado no próximo 28 de julho, a Sell Agro, comprometida com o desenvolvimento sustentável...

Em comemoração ao Dia do Agricultor, celebrado no próximo 28 de julho, a Sell Agro, comprometida com o desenvolvimento sustentável e tecnológico do agronegócio, promoverá uma ação especial, a Semana do Agricultor, que acontecerá de 29 de julho a 02 de agosto, das 15h às 18h, no Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis-MT, cidade onde fica sua sede.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.