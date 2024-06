Semana Nacional de Combate às Drogas: Iniciativa de Prevenção e Conscientização

O Ministério Público Estadual é parceiro da Coordenadoria Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar de Mato Grosso na edição 2024 da Semana Nacional de Combate às Drogas. O evento começa nesta segunda-feira (24), às 19h, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, com workshop para crianças e adolescentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.