Momento MT |Do R7

Seminário em MT busca soluções para o enfrentamento da hanseníase A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apoia a realização do seminário “Construindo Ações para Mato Grosso Livre da Hanseníase”, que...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apoia a realização do seminário “Construindo Ações para Mato Grosso Livre da Hanseníase”, que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), nos dias 4 e 5 de novembro. As inscrições já estão abertas. Clique aqui para se inscrever.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.