Senacon Exige Melhorias na Comunicação da Voepass Após Tragédia Aérea A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), informou que vai encaminhar,... Momento MT|Do R7 11/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 11/08/2024 - 14h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem relacionada ao acidente aéreo

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), informou que vai encaminhar, na segunda-feira (12), uma notificação à Voepass Linhas Aéreas determinando a ampliação dos canais de comunicação com as famílias das vítimas do voo 2283, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira (9).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Senacon quer que Voepass amplie canais de comunicação, após acidente

• Equipe francesa auxilia na remoção de motores da aeronave da Voepass

• Mega-sena acumula e tem prêmio estimado em R$ 43 milhões