Senador acusa falta de transparência na criação de área de proteção ambiental

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento nesta quarta-feira (3), acusou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de falta de transparência na condução de uma audiência pública para a criação de uma área de proteção ambiental destinada à preservação do sauim-de-coleira, uma espécie de sagui endêmico em municípios próximos a Manaus. A área de proteção projetada tem área equivalente a 15 mil campos de futebol está localizada no município de Itacoatiara (AM).

