Senador Alan Rick Faz Chamado Urgente Contra Crise Climática no Acre O senador Alan Rick (União-AC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (13), alertou sobre a crise climática que tem atingido...

O senador Alan Rick (União-AC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (13), alertou sobre a crise climática que tem atingido o estado do Acre nos últimos anos. Ele enfatizou que, após as enchentes de 2023 e 2024, que devastaram partes dos municípios do estado, agora a região enfrenta uma seca severa, considerada a mais intensa da história, de acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA).

