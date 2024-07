Momento MT |Do R7

Senador Chico Rodrigues destaca avanços do esporte e pede mais investimentos em infraestrutura escolar O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) ressaltou, em pronunciamento nesta quarta-feira (17), a importância do esporte e os avanços alcançados...

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) ressaltou, em pronunciamento nesta quarta-feira (17), a importância do esporte e os avanços alcançados pelo Brasil por meio de investimentos públicos na área esportiva. O senador ressaltou os numerosos benefícios proporcionados pela prática de atividades físicas, incluindo a promoção da saúde, o bem-estar, e a prevenção de doenças crônicas, além de sublinhar a importância do esporte na formação integral do indivíduo.

