Senador Confúcio Moura Homenageia Advogados em Comemoração aos 50 Anos da OAB de Rondônia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) prestou homenagem, em pronunciamento na quarta-feira (14), aos advogados do estado de Rondônia pelos 50 anos da criação da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no estado. O parlamentar destacou que a OAB local foi inaugurada em 18 de fevereiro de 1974, antes da criação e instalação do estado e do funcionamento do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO).

