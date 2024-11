Senador destaca a importância dos professores no Brasil O senador Castellar Neto (PP-MG), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), destacou as comemorações do Dia do Professor... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h09 ) twitter

O senador Castellar Neto (PP-MG), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), destacou as comemorações do Dia do Professor. Ele ressaltou a importância dos professores para o desenvolvimento da educação no país e mencionou o histórico da data — o Dia do Professor foi criado em âmbito nacional em 1963, e remete a um decreto de Dom Pedro I em 1827, que instituía o ensino elementar no Brasil. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



