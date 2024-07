Senador destaca crescimento da direita na França e papel da oposição

O senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou, em pronunciamento nesta quinta-feira (11), que as eleições no Parlamento francês mostram uma tendência mundial de crescimento do movimento político de direita. O parlamentar destacou que o partido de direita recebeu 32% dos votos, contra 25% da esquerda e 23% do grupo de centro. Marcos Rogério pontuou que nenhuma das três coalizões conseguiu a maioria absoluta no Parlamento, que agora está dividido em três grupos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.