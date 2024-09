Senador destaca importância da feira de rochas naturais

O senador André Amaral (União-PB) registrou, em pronunciamento na quarta-feira (4), sua participação na Cachoeiro Stone Fair, feira de mármore, granito e rochas naturais, realizada em Cachoeiro de Itapemirim (ES). O parlamentar destacou que o evento é de extrema importância para o setor de rochas ornamentais do país, consolidando-se como um marco no cenário nacional e transcendendo as fronteiras do país.

