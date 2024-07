Senador Esperidião Amin destaca importância da segurança cibernética em audiência pública

O senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (16), audiência pública realizada pela Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética (CREDC), na semana passada, para debater os riscos internacionais em segurança cibernética e a importância de uma agência nacional de segurança digital no Brasil. O parlamentar, que é presidente do colegiado, ressaltou que o Fórum Econômico Mundial estima que os crimes cibernéticos estão afetando mais de 10% do produto interno bruto (PIB) dos países do Ocidente.

