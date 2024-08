Senador Homenageia Silvio Santos e Critica Saída do X do Brasil Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou a relevância de Silvio Santos...

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19), o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou a relevância de Silvio Santos para a comunicação do Brasil. O apresentador morreu no último sábado (17), aos 93 anos. Amin relembrou sua participação no programa Show do Milhão, onde teve a oportunidade de conhecer Silvio Santos e sua “capacidade de diálogo e respeito com as pessoas”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.