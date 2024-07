Senador Kajuru alerta para aumento de incêndios no Pantanal e defende a preservação ambiental

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (2), que os focos de incêndio no Pantanal já superaram, no primeiro semestre, o que foi registrado no mesmo período de 2020, considerado o pior ano de queimadas na região. Para o parlamentar, é essencial priorizar uma ampla discussão sobre como enfrentar as consequências dos eventos climáticos extremos decorrentes das agressões contínuas do homem à natureza.

