Senador Kajuru Alerta para Crise na Educação Brasileira

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento nesta terça-feira (20), manifestou preocupação com resultado divulgado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. O senador destacou que, das três metas estabelecidas, o Brasil atingiu apenas uma, na primeira etapa do Ensino Fundamental, enquanto os índices do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental ficaram abaixo do esperado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.