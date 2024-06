Senador Kajuru anuncia plataforma de dados para reconstrução do RS

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (25), o lançamento do sistema de dados abertos da Secretaria Extraordinária da Presidência para o apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. O senador explicou que a nova plataforma online permite o acompanhamento de investimentos, transferências e créditos federais para o estado e os municípios, incluindo repasses a cidadãos e empresas.

