Senador Kajuru comemora derrota da extrema-direita na França

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou, em pronunciamento nesta terça-feira (9), a derrota da extrema-direita no segundo turno das eleições parlamentares na França, ocorrido no último domingo (7). O senador elogiou a estratégia do voto útil, que uniu legendas da extrema-esquerda à centro-direita, resultando em um comparecimento eleitoral recorde de quase 70%.

