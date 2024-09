Senador Lucas Barreto pressiona governo por transposição de servidores O senador Lucas Barreto (PSD-AP), em pronunciamento nesta quarta-feira (4), manifestou preocupação com a demora do governo federal...

O senador Lucas Barreto (PSD-AP), em pronunciamento nesta quarta-feira (4), manifestou preocupação com a demora do governo federal em concluir a transposição dos servidores do ex-território do Amapá para o quadro federal. Segundo o senador, o governo havia se comprometido a revisar todos os processos da Emdesur até o final de agosto e publicá-los em setembro, mas os prazos não foram cumpridos. Para ele, a falta de cumprimento desse acordo representa um desrespeito aos servidores e ao povo do Amapá, que aguardam há anos por uma solução.

