Senador Paim elogia Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (4), a indicação do economista Gabriel Galípolo para a...

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (4), a indicação do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central (BC). Para o parlamentar, o atual diretor de Política Monetária do Banco Central tem clareza sobre o funcionamento do sistema financeiro e o interesse do país, conhecendo bem o funcionamento da instituição.

