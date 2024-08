Senador Paim Soa Alerta Sobre o Encolhimento da População Brasileira O senador Paulo Paim (PT-RS) alertou, durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), para o avanço do processo de envelhecimento...

O senador Paulo Paim (PT-RS) alertou, durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (27), para o avanço do processo de envelhecimento da população brasileira — e o risco de sua consequente redução antes do esperado. Segundo ele, até 2070, o Brasil terá menos de 200 milhões de habitantes. Paim citou dados do IBGE que mostram que a população brasileira começará a diminuir em 2042, contrariando projeções anteriores que apontavam para uma redução populacional a partir de 2048.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.