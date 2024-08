Momento MT |Do R7

Senador Rodrigo Cunha Alfineta Justiça Eleitoral em Crítica ao Governador de Alagoas O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) criticou, em pronunciamento na terça-feira (6), a suspensão do julgamento do governador de...

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) criticou, em pronunciamento na terça-feira (6), a suspensão do julgamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A sessão do Tribunal Regional de Alagoas (TRE-AL) ocorreu na segunda-feira (5), mas foi adiada após pedido de vista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.