Senadora celebra conquista importante para a agricultura em MT

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), comemorou a aprovação do Projeto de Resolução (PRS 28/2024) que autoriza a garantia da União para o financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) de até US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões) ao estado de Mato Grosso destinado ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar.

