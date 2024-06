Senadora Leila Barros pede ação contra desastres naturais após visita ao RS

Em pronunciamento no Plenário, na terça-feira (25), a senadora Leila Barros (PDT-DF) destacou o trabalho da comissão temporária externa que acompanha a calamidade no Rio Grande do Sul durante visita ao estado. A senadora descreveu a devastação observada nos municípios de Encantado, Roca Sales e Lajeado como “um desastre de proporções nunca vistas e com impactos incalculáveis”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.