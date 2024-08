Senadores Debatem Segurança em Presídios do Ceará Após Tentativa de Fuga

Momento MT |Do R7

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Styvenson Valentim (Podemos-RN) estiveram em Fortaleza na manhã desta sexta-feira (9) para discutir os protocolos de segurança das prisões do Ceará. Uma tentativa de fuga aconteceu no último sábado (3), quando 22 detentos teriam tentado escapar de uma penitenciária localizada no município de Itaitinga, na região metropolitana da capital.

