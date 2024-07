Servidores da SMS de Cuiabá se capacitam para aperfeiçoar vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da SMS, está promovendo um curso de capacitação voltado para enfermeiros e técnicos em enfermagem que atuam nos setores de imunização da rede. A capacitação acontece de 15 a 19 de julho, na sede do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). Cerca de 24 profissionais participam da ação, que conta ainda com a parceria da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (SES).

