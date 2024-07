Servidores do HMC promovem festa junina para crianças hospitalizadas

O Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), por meio da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), realizou na manhã desta sexta-feira (28) uma linda festa junina para as crianças internadas nos setores da pediatria, incluindo a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfermarias e internação. As crianças internadas no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) também foram convidadas a participar da festa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.