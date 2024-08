Servidores do INSS Buscam Apoio Parlamentar para Encerrar Greve Representantes de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pediram nesta quarta-feira (14) o apoio de deputados...

Representantes de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pediram nesta quarta-feira (14) o apoio de deputados para negociar com o governo federal o fim da greve da categoria, que começou no dia 16 de julho e já dura 29 dias.

